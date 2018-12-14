Эрдоган заявил о причастности приближенных саудовского принца к убийству Хашукджи

<img src="//img.gazeta.ru/files3/746/11619746/AP_18009633534387-pic905-895x505-45222.jpg">

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что к убийству журналиста Джамаля Хашукджи причастны люди из близкого окружения наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Сальмана, передает ТАСС. Об этом он сообщил во время выступления в Стамбуле.

По словам турецкого лидера, об этом свидетельствуют аудиозаписи убийства Хашукджи.

Реклама

«На аудиозаписях <...> есть (голоса. — «Газета.Ru») приближенных наследного принца, которые сыграли активную роль в этом деле», — подчеркнул Эрдоган.

Ранее поступила информация о том, что сенат США возложил ответственность за убийство Хашукджи на саудовского принца.