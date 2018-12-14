Эрдоган заявил о причастности приближенных саудовского принца к убийству Хашукджи
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что к убийству журналиста Джамаля Хашукджи причастны люди из близкого окружения наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Сальмана, передает ТАСС. Об этом он сообщил во время выступления в Стамбуле.
По словам турецкого лидера, об этом свидетельствуют аудиозаписи убийства Хашукджи.
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«На аудиозаписях <...> есть (голоса. — «Газета.Ru») приближенных наследного принца, которые сыграли активную роль в этом деле», — подчеркнул Эрдоган.
Ранее поступила информация о том, что сенат США возложил ответственность за убийство Хашукджи на саудовского принца.