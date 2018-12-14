Лукашенко оценил перспективу взаимного признания виз с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал готовящееся соглашение о взаимном признании виз с Россией, передает РИА «Новости». Свое заявление он сделал на встрече с российскими журналистами в Минске.
По его словам, сложностей с подписанием документа возникнуть не должно.
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«Что касается союзного «шенгена», я думаю, проблем не будет. Просто у нас этот документ не прошел внутригосударственную процедуру, но, самое главное, я его еще не видел», — отметил Лукашенко.
Ранее белорусский лидер потребовал «железобетонного» исполнения договоренностей с Россией.