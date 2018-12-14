Лукашенко намерен встретиться с Путиным

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, передает РИА «Новости». Об этом он сообщил на встрече с представителями российских СМИ в Минске.

По его словам, он хочет обсудить некоторые проблемные вопросы в отношениях между двумя государствами.

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«Откровенно говоря, готовились подвести итоги белорусско-российского взаимодействия. Но вопросы пока остаются. И в ближайшее время мы вместе с моим российским коллегой постараемся их разрешить», — отметил Лукашенко.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что российского рынка Белоруссии может хватить навсегда.