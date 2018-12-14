В США выбрали нового посла в Азербайджане

Сенат Соединенных Штатов утвердил кандидатуру дипломата Ирли Литценбергера на должность посла США в Азербайджане, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение конгресса.

Отмечается, что кандидатуру Литценбергера предложил президент США Дональд Трамп.

Реклама

«Сенат в пятницу [14 декабря] утвердил на должность посла в Азербайджане... кандидатуру Ирли Литценбергера», — говорится в сообщении.

До назначения на должность посла Литценбергер работал в посольствах США, Сербии, Киргизи, а также в миссии Соединенных Штатов при НАТО.

Ранее сообщалось, что Хизер Науэрт стала новым представителем США в ООН.