Правительство Украины подготовило новый список антироссийских санкций
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман внес на рассмотрение СНБО новый список российских юридических лиц, против которых предложил ввести санкции, сообщает ТАСС.
Санкции предложено ввести сроком на три года.
СНБО должен в течение месяца вынести данное предложение на рассмотрение.
Ранее Петр Порошенко рассказал, что просил представителей Евросоюза продлить антироссийские санкции из-за того, что Москва якобы не выполняет минские соглашения.