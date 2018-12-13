Правительство Украины подготовило новый список антироссийских санкций

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман внес на рассмотрение СНБО новый список российских юридических лиц, против которых предложил ввести санкции, сообщает ТАСС.

Санкции предложено ввести сроком на три года.

СНБО должен в течение месяца вынести данное предложение на рассмотрение.

Ранее Петр Порошенко рассказал, что просил представителей Евросоюза продлить антироссийские санкции из-за того, что Москва якобы не выполняет минские соглашения.