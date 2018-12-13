Путин рассказал о своей реакции на предложение Ельцина стать президентом

Президент России Владимир Путин рассказал, как отреагировал, когда бывший российский лидер Борис Ельцин предложил ему баллотироваться в президенты, передает РИА «Новости».

По словам Путина, он не был готов к такому предложению. Об этом он рассказал школьникам в рамках Всероссийского форума профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле.

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Путин рассказал, что Ельцин вызвал его к себе, и заявил о намерении представить кандидатуру Путина в Госдуму в качестве премьера, а потом предложить ему идти на выборы президента.

«Я ему сказал «Нет», — заявил Путин, на что Ельцин удивился и спросил «почему?», а Путин ответил, что не готов.

Он также пожелал школьникам быть готовыми как можно раньше принять ключевое решение в жизни.