NYT: в Белом доме объяснили нападки Трампа на журналистов его «бойцовской» натурой

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Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс объяснила поведение президента США Дональда Трампа в отношении журналистов и СМИ его «бойцовской» натурой. Об этом пишет The New York Times.

Как отмечает газета, Трамп зачастую агрессивно себя ведет по отношению к журналистам, и в большей степени — в отношении журналистов женского пола. Однако представитель Белого дома отметила, что и поведение прессы не всегда является подобающим.

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«Я не всегда нахожу поведение прессы приемлемым. Я думаю, что президент — это кто-то вроде бойца. Когда его бьют, он всегда бьет в ответ», — объяснила Сандерс.

Издание добавляет, что стычки Трампа с журналистами в основном начались во время его предвыборной кампании Трампа на президентских выборах 2016 года и продолжаясь в течение первых двух лет пребывания во главе Белого дома.

На вопрос о поведении Трампа в отношении женщин, работающих в СМИ, пресс-секретарь Белого дома отказалась признать, играет ли в этом гендерный фактор. По словам Сандерс, Трамп в этом вопросе не выделяет именно женщин.

Иногда выпады Трампа приходились на внешность женщин, также он использовал оскорбительные слова в отношении женщин-журналисток, отмечается в материале.

Ранее сообщалось, что Белый дом изменил стенограмму выступления Трампа из-за оскорбления женщины.