МИД: Россия объявила военного дипломата из Словакии персоной нон грата

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва объявила словацкого военного дипломата персоной нон грата и вручила ему соответствующую ноту 11 декабря, передает ТАСС.

По ее словам, дипломат в соответствии с нотой должен покинуть территорию России в течение двух суток.

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«На днях персона нон грата в России был объявлен словацкий военный дипломат, которому надлежит покинуть нашу страну в течение двух суток. Послу Словакии в Москве 11 декабря была вручена соответствующая нота», — сказала Захарова.

Ранее сообщалось, что Словакия выслала российского дипломата из-за подозрений в шпионаже.