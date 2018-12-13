МИД: Россия объявила военного дипломата из Словакии персоной нон грата
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва объявила словацкого военного дипломата персоной нон грата и вручила ему соответствующую ноту 11 декабря, передает ТАСС.
По ее словам, дипломат в соответствии с нотой должен покинуть территорию России в течение двух суток.
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«На днях персона нон грата в России был объявлен словацкий военный дипломат, которому надлежит покинуть нашу страну в течение двух суток. Послу Словакии в Москве 11 декабря была вручена соответствующая нота», — сказала Захарова.
Ранее сообщалось, что Словакия выслала российского дипломата из-за подозрений в шпионаже.