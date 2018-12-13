Трамп обсудил с президентом Мексики проблему миграции
Президент США Дональд Трамп поговорил со своим мексиканским коллегой Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором о проблемах миграции. Об этом в своем твиттере написал президент Мексики.
Мексиканский лидер отметил, что телефонный разговор состоялся в среду, 12 декабря.
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«В уважительной и дружественной манере мы обсудили миграционную тему», — написал Лопес Обрадор.
Он добавил, что обсудил с Трампом возможность воплощения совместной программы по развитию и созданию рабочих мест в Центральной Америке и Мексике.
Ранее Трамп потребовал $5 млрд на строительство стены на границе с Мексикой.