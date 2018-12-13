Washington Examiner предрек мировую катастрофу в случае усиления Китая и России
Автор Washington Examiner Том Роган считает, что если России или Китаю удастся изменить мировой порядок, который в данный момент возглавляют США, то человечество ждет катастрофа.
По его мнению, Соединенные Штаты сделали мир лучше, так как американские власти придерживаются принципов региональной стабильности и безопасности. Роган подчеркнул, что благодаря США в мире не происходит масштабных войн.
Другие крупные страны, включая Россию и Китай, наоборот, не намерены следовать таким принципам и во всех ситуациях ищут только выгоду, заметил автор издания.
«[Китайский лидер] Си Цзиньпин и [президент России Владимир] Путин совершенно счастливы, наблюдая за тем, как население Венесуэлы голодает, просит подаяние и занимается проституцией», — написал Роган.
Он посчитал, что Россию и Китай будет устраивать ситуация в Венесуэле до тех пор, пока президент страны Николас Мадуро будет делать то, что нужно российским и китайским властям.
Роган заключил, что если страны с такими принципами изменят мировой порядок, то человечество ждет «катастрофа».
Ранее авторы Washington Examiner предсказывали, что Россия нанесет ответный удар после отмены встречи на G20.