Washington Examiner предрек мировую катастрофу в случае усиления Китая и России

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Автор Washington Examiner Том Роган считает, что если России или Китаю удастся изменить мировой порядок, который в данный момент возглавляют США, то человечество ждет катастрофа.

По его мнению, Соединенные Штаты сделали мир лучше, так как американские власти придерживаются принципов региональной стабильности и безопасности. Роган подчеркнул, что благодаря США в мире не происходит масштабных войн.

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Другие крупные страны, включая Россию и Китай, наоборот, не намерены следовать таким принципам и во всех ситуациях ищут только выгоду, заметил автор издания.

«[Китайский лидер] Си Цзиньпин и [президент России Владимир] Путин совершенно счастливы, наблюдая за тем, как население Венесуэлы голодает, просит подаяние и занимается проституцией», — написал Роган.

Он посчитал, что Россию и Китай будет устраивать ситуация в Венесуэле до тех пор, пока президент страны Николас Мадуро будет делать то, что нужно российским и китайским властям.

Роган заключил, что если страны с такими принципами изменят мировой порядок, то человечество ждет «катастрофа».

Ранее авторы Washington Examiner предсказывали, что Россия нанесет ответный удар после отмены встречи на G20.