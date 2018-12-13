Мадуро вручит ультиматум поверенному в делах США в Венесуэле
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что поручил министерству иностранных дел вызвать временного поверенного в делах США в Каракасе Джимми Стори для вручения ультиматума. Об этом сообщает РИА «Новости».
Данное заявление Мадуро сделал во время пресс-конференции.
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«Мы передадим ему [Стори] ультиматум. Никто не должен вмешиваться в дела Венесуэлы», — сказал Мадуро.
Во время своего выступления Мадуро также заявил, что Соединенные Штаты готовили на него покушение.
Ранее Мадуро предложил своему американскому коллеге Дональду Трампу начать открытый диалог.