Мадуро вручит ультиматум поверенному в делах США в Венесуэле

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что поручил министерству иностранных дел вызвать временного поверенного в делах США в Каракасе Джимми Стори для вручения ультиматума. Об этом сообщает РИА «Новости».

Данное заявление Мадуро сделал во время пресс-конференции.

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«Мы передадим ему [Стори] ультиматум. Никто не должен вмешиваться в дела Венесуэлы», — сказал Мадуро.

Во время своего выступления Мадуро также заявил, что Соединенные Штаты готовили на него покушение.

Ранее Мадуро предложил своему американскому коллеге Дональду Трампу начать открытый диалог.