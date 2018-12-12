Мадуро предложил Трампу начать диалог
Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил своему американскому коллеге Дональду Трампу начать открытый диалог. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, он готов начать диалог с Трампом, если президент США намерен изменить свою политику в отношении Венесуэлы.
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Он также добавил, что готов к диалогу с Трампом «по всем важным темам».
Ранее сообщалось, что Мадуро обвинил советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона в подготовке переворота в Венесуэле.