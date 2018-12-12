Мадуро предложил Трампу начать диалог

<img src="//img.gazeta.ru/files3/297/12082297/RIAN_2953939.HR-pic905-895x505-57952.jpg">

Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил своему американскому коллеге Дональду Трампу начать открытый диалог. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, он готов начать диалог с Трампом, если президент США намерен изменить свою политику в отношении Венесуэлы.

Реклама

Он также добавил, что готов к диалогу с Трампом «по всем важным темам».

Ранее сообщалось, что Мадуро обвинил советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона в подготовке переворота в Венесуэле.