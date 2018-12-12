Экс-адвокат Трампа Майкл Коэн расплакался в суде

Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн расплакался во время последнего слова в суде, передает РИА «Новости».

Коэн перечислил свои ошибки, объяснил, почему лгал конгрессу, а также попросил прощения у народа США.

«Я думал, что поступая так (скрывая информацию — ред.), я причиню меньший вред своей семье. Я хочу извиниться перед народом США - он заслуживает правды», — заявил Коэн и расплакался окончательно.

Майкл Коэн приговорен к трем годам тюрьмы по обвинению в налоговых махинациях, финансовых злоупотреблениях, а также в лжи конгрессу о проекте недвижимости Трампа в России.