Помпео рассказал о новых санкциях США

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон не исключает новых санкций в связи с механизмом ЕС по сотрудничеству с Ираном. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, США готовы ввести ограничительные меры в отношении любых участников нарушения режима санкций против Ирана.

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Он также добавил, что Вашингтон рассмотрит спецмеханизм Брюсселя, который позволяет обходить некоторые санкции против Тегерана.

Ранее сообщалось, что Помпео призвал СБ ООН восстановить санкции против Ирана.