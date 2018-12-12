Мадуро обвинил Болтона в подготовке переворота в Венесуэле
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон готовит план по его свержению и убийству. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, Болтон готовит в разных местах силы наемников и полувоенных образований вместе с Колумбией.
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Он также добавил, что колумбийский президент Иван Дуке является соучастником этого плана.
Ранее сообщалось, что Мадуро обвинил США в попытке устроить переворот в Венесуэле.