В Совфеде отреагировали на слова Меркель о санкциях против России
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о продлении санкций против России. Об этом сообщает RT.
По его словам, заявление Меркель связано с призывом США к отказу от «Северного потока — 2».
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Он также добавил, что Германия заинтересована в реализации проекта газопровода.
Джабаров подчеркнул, что поэтому Меркель хочет показать Вашингтону, что «непрерывно борется» с Россией.
Ранее сообщалось, что Меркель намерена выступить за продление антироссийских санкций на саммите ЕС.