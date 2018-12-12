В Совфеде отреагировали на слова Меркель о санкциях против России

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Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о продлении санкций против России. Об этом сообщает RT.

По его словам, заявление Меркель связано с призывом США к отказу от «Северного потока — 2».

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Он также добавил, что Германия заинтересована в реализации проекта газопровода.

Джабаров подчеркнул, что поэтому Меркель хочет показать Вашингтону, что «непрерывно борется» с Россией.

Ранее сообщалось, что Меркель намерена выступить за продление антироссийских санкций на саммите ЕС.