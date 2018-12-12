Хейли угрожала другим странам непредсказуемостью Трампа

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Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли призналась, что угрожала постпредам других стран «непредсказуемостью» президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает NBC News.

По ее словам, секрет работы с Трампом в том, что надо быть честным с самим собой и с ним.

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Она также добавила, что прямо обсуждала с президентом США возможные варианты действий.

Хейли подчеркнула, что добивалась необходимых результатов с помощью «непредсказуемости» Трампа.

Ранее сообщалось, что Трамп выбрал нового постпреда США в ООН.