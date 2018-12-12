Хейли угрожала другим странам непредсказуемостью Трампа
Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли призналась, что угрожала постпредам других стран «непредсказуемостью» президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает NBC News.
По ее словам, секрет работы с Трампом в том, что надо быть честным с самим собой и с ним.
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Она также добавила, что прямо обсуждала с президентом США возможные варианты действий.
Хейли подчеркнула, что добивалась необходимых результатов с помощью «непредсказуемости» Трампа.
Ранее сообщалось, что Трамп выбрал нового постпреда США в ООН.