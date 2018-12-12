Хейли призвала Вашингтон к «жесткому разговору» с Эр-Риядом

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Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон должен «серьезно и жестко» обсудить с Эр-Риядом дело об убийстве оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом сообщает NBC.

По ее словам, США должны не допустить, чтобы дело Хашукджи «сошло с рук» Саудовской Аравии.

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Однако, она также добавила, что Эр-Рияд является важным партнером Вашингтона.

Ранее в Турции заявили о причастности генконсула Саудовской Аравии к убийству Хашукджи.