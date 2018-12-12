AP: демократы — самый серьезный политический вызов для президентства Трампа

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Первая встреча президента США Дональда Трампа с избранными демократами в Овальном кабинете показала плохую подготовленность американского лидера к самому серьезному политическому вызову своего срока, пишет агентство Associated Press.

Во время встречи Трамп сидел между двумя членами конгресса, повторяя свои требования о необходимости построить стену на границе с Мексикой и выделения для этого проекта финансовых средств. В это время лидер демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и лидер демократической партии в сенате США Чак Шумер сначала спокойно, но потом более решительно отказали ему в этом, говорится в материале.

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AP отмечает, что после двух лет единогласного республиканского контроля в Вашингтоне Трамп на своем горьком опыте убедился, что несмотря на трудности первых двух лет своего срока, следующие — будут еще труднее. В ноябре прошли промежуточные выборы в конгресс США. По итогам голосования республиканцы уступили большинство мест демократам в палате представителей.

«Выборы влекут за собой последствия, господин президент», — сказал Шумер после того, как Трампу напомнили о том, что демократы взяли под контроль палату представителей.

Во время встречи Трампа с Пелоси и Шумером демократы играли на его территории и в присутствии камер и журналистов пытались использовать эту встречу, добавляет агентство.