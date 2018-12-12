Порошенко сравнили с персонажем «Приключений Фунтика» из-за слов о войне

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы России по обороне Александр Шерин прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко о войне между странами, передает «ФАН».

«Помните: «Хозяйка, пули свистели над головой»? Вот так же и Петр Алексеевич приехал к хозяину и стал жаловаться на мнимую агрессию России в Азовском море, чтобы его пожалели и денег дали», — сказал Шерин.

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По его словам, заявления Порошенко являются частью его предвыборной кампании. Шерин подчеркнул, что глава государства должен взвешиваться каждое слово, в то время как из его слов непонятно — вызывает он на войну Россию или призывает кого-то воевать против Москвы.

Ранее сообщалось, что в Кремле отреагировали на слова Порошенко о войне с Россией.