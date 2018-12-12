В Госдуме прокомментировали слова Порошенко о войне
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко о войне с Россией, передает РИА «Новости».
«Порошенко уже столько раз говорил слово «война», такое ощущение, будто он себе тешит душу этими разговорами. В то же время украинский президент ни разу не заикнулся юридически о том, что есть военный конфликт между нашими государствами. Именно поэтому очередное словоизлияние …не стоило бы воспринимать всерьез», — сказал Бальбек.
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Он также подчеркнул, что Порошенко и его «зарубежные друзья» не в состоянии повлиять на события в России.
Ранее сообщалось, что Порошенко признал инцидент в Керченском проливе «войной».