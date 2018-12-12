В Британии запустили процедуру голосования по вотуму недоверия Терезе Мэй

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Председатель руководящего комитета Консервативной партии Великобритании Грэм Брэди сообщил о запуске процедуры голосования по вотуму недоверия премьер-министру страны Терезе Мэй, передает Sky News.

«В соответствии с правилами, голосование пройдет между 18.00 (15.00 мск) и 20.00 (17.00 мск) в среду, 12 декабря», — сказал Брэди.

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По его словам, необходимый для запуска процедуры голосования порог в 15% обращений со стороны парламентариев был превышен. Он также отметил, что голоса будут просчитаны сразу же и результат голосования объявят в сжатые сроки.

Ранее источники сообщали, что консерваторы подали необходимое число обращений для вотума недоверия Мэй.