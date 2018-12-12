Суд обязал начать антикоррупционное расследование против Гройсмана
Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины начать расследование в отношении премьер-министра страны Владимира Гройсмана, передают «Украинские новости».
Сообщается, что суд удовлетворил жалобу заявителя, который направил в НАБУ обращение об уголовных правонарушениях по статьям 364 («Злоупотребление властью или служебным положением») и 367 Уголовного кодекса Украины («Служебная халатность»).
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Отмечается, что изначально НАБУ получило заявление, однако не внесло соответствующие данные в единый реестр досудебных расследований.
Ранее Гройсман назвал условие для отмены военного положения на Украине.