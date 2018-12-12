WSJ рассказала о восстании избирателей в большой тройке Европы

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В последние недели лидеры трех европейских правительств — премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель — боролись за свой политический срок, пишет в колонке для The Wall Street Journal Уолтер Мид.

Так, британский премьер Тереза Мэй в Лондоне изо всех сил пытается удержать свою власть в противостоянии с парламентом за свой вариант сделки с ЕС по Brexit. В Париже «буря общественного гнева» заставила французского лидера Эммануэля Макрона ретироваться перед уличными протестами движения «желтых жилетов», которые он ранее решил игнорировать. Даже Берлин пережил политическую драму после того, как канцлер ФРГ Ангела Меркель ушла в отставку с поста главы партии «Христианско-Демократический союз» (ХДС).

Однако буря, охватившая эти страны, столпы европейского и мирового порядка, затрагивает не только конкретных лидеров. Под давлением оказалась вся политическая система, пишет автор. Недовольство, которое потрясло европейские правительства, и гнев, отражающийся через американскую политику, приходят в настоящее время, которое характерно относительным благополучием, отмечается в колонке. Кризис 2008 года и Великая рецессия остались далеко позади, и большинство стран находятся на пике своего экономического цикла, поясняет Мид. Однако времена не всегда будут такими благополучными, и следующая рецессия проверит устойчивость передовых политических систем, полагает автор.