Додон отреагировал на заявление премьера Молдавии о «российском вмешательстве»

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Молдавский президент Игорь Додон опроверг слова премьера страны Павла Филипа о попытках «российского вмешательства» в парламентские выборы в 2019 году. Об этом пишут «Известия».

По словам президента, российская сторона не вмешивается в выборы в Молдавии. Он заметил, что правительство страны не создает условий для того, чтобы ее граждане могли проголосовать, находясь на российской территории.

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Додон подчеркнул, что в выборы на территории страны, скорее, вмешиваются страны Запада и соседние государства.

Ранее Конституционный суд отстранил Додона от должности президента Молдавии.