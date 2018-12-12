В Британии консерваторы подали необходимое число обращений для вотума недоверия Мэй

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В Британии источники среди консерваторов проинформировали о том, что в руководящий комитет партии поступило 48 обращений, необходимых для рассмотрения вопроса о вотуме недоверия премьеру страны Терезе Мей. Об этом сообщает The Daily Mirror.

Как отмечается, именно 48 писем от членов Консервативной партии нужно, чтобы инициировать обсуждение вопроса.

Ранее сообщалось, что парламент Британии проведет экстренные дебаты из-за отмены голосования по Brexit. Дебаты назначены на 11 декабря. Инициатором проведения прений стала Лейбористская партия страны.