Медведев предупредил о последствиях давления на Россию через Совет Европы

Российский премьер Дмитрий Медведев заявил, что давление Совета Европы и других интернациональных структур на Россию не имеет перспектив. Об этом политик написал в статье «25 лет Конституции: баланс между свободой и ответственностью».

По его словам, такая политика приведет к уничтожению системы безопасности и стабильности, действующей на континенте после падения Берлинской стены.

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«Использование структур Совета Европы и других международных организаций как инструментов давления на Россию — дорога в один конец», — отметил Медведев.

Он напомнил, что «стремление к господству любой ценой» в XX в. дважды приводило Европу к катастрофе.

Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что на пространстве Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сложилась нездоровая ситуация.