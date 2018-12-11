Трамп потребовал $5 млрд на строительство стены на границе с Мексикой
Президент США Дональд Трамп заявил о том, что ему необходимо $5 млрд на строительство стены на границе с Мексикой. Об этом он сообщил во время встречи с лидером демократической партии в сенате Чаком Шуммером и лидером демократов в палате представителей Ненси Пелоси.
«Мне нужно около $5 млрд, чтобы построить большой участок», — заявил Трамп.
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Шуммер выступил против этого требования, отметив, существует угроза приостановки работы правительства. Он добавил, что демократическая партия предложила профинансировать укрепление пограничной безопасности.
Ранее Трамп рассказал о ходе строительства стены на границе с Мексикой.