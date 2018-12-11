Путин впервые прокомментировал дело Бутиной в США

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Президент России Владимир Путин прокомментировал дело задержанной в США по подозрению в шпионаже гражданки России Марии Бутиной, передает РИА «Новости».

По словам главы государства, когда он впервые услышал о ее деле, он опросил всех руководителей российских спецслужб, чтобы узнать, кто она такая.

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«Никто о ней вообще ничего не знает, единственное, что о ней кто-то что-то знает — в Совете Федераций, она у кого-то из замов что ли работала, все. Ей за это 15 лет может быть назначено, это вообще что такое?», — возмутился Путин.

Он подчеркнул, что в деле россиянки «изначально придумывают», за что ее осудить.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о сделке Бутиной со следствием.