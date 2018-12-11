Путин отреагировал на предложение о новом наказании для иностранцев

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Президент России Владимир Путин прокомментировал предложение главы Совета по правам человека Михаила Федотова о депортации иностранных граждан за незначительные правонарушения вместо отбывания наказания в тюрьме. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, он не согласен с либерализацией наказания для иностранцев.

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«Смотрите: мы поставим граждан России и иностранцев в разное положение. За одно и то же деяние может оказаться российский гражданин за решеткой, а иностранец просто отправится на родину. Ох, какое наказание для него», -— подчеркнул Путин.

Он добавил, что у России нет визового режима с большинством стран СНГ.

«Выслали на родину — он сел на самолет в аэропорту и прилетел в другой город Российской Федерации. Вышел и пошел себе гулять. И все, наказание закончилось», — заключил Путин.

Ранее сообщалось, что глава СПЧ предложил новый вид наказания для иностранцев.