Тереза Мэй с трудом вышла из машины к Ангеле Меркель

<img src="//img.gazeta.ru/files3/639/12061639/AP_18319666995217-pic905-895x505-88289.jpg">

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй оказалась заблокирована в автомобиле перед моментом начала встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Видео опубликовало издание Independent в твиттере.

На кадрах видно, как подошедшая открыть дверь Мэй женщина несколько раз дергает за ручку двери автомобиля, но та не поддается. Наконец она открывает дверь и Мэй покидает автомобиль, рядом с которым ее уже ждет Меркель.

Ранее сообщалось, что президента Франции Эммануэля Макрона не встретили в аэропорту Аргентины.