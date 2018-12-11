Мэй едет в Брюссель для встречи с Юнкером и Туском

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прибудет 11 декабря в Брюссель для встречи с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и председателем Европейского совета Дональдом Туском, передает РИА «Новости» со ссылкой на дипломатический источник.

Мэй намерена обсудить ситуацию вокруг Brexit.

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«Премьер Мэй, как ожидается, проведет во вторник вечером в Брюсселе переговоры с главами Еврокомиссии и Евросовета», — сказал источник.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй планирует встретиться с канцлером Германии Ангелой Меркель 11 декабря.