CNN: Трамп всерьез опасается импичмента

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Президент США Дональд Трамп считает, что импичмент «по-настоящему возможен». Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По данным телеканала, Трамп выразил опасения относительно возможности объявления ему импичмента в разговорах со своими советниками.

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Как отмечается, президент США считает, что подобное может произойти после перехода конгресса под контроль демократов.

При этом потенциальной причиной для импичмента, может стать «причастность» Трампа к нарушению правил финансирования избирательных кампаний.

Ранее СМИ сообщили, что импичмент Трампа не стоит в приоритете у демократов.