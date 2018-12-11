CNN: Трамп всерьез опасается импичмента
Президент США Дональд Трамп считает, что импичмент «по-настоящему возможен». Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.
По данным телеканала, Трамп выразил опасения относительно возможности объявления ему импичмента в разговорах со своими советниками.
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Как отмечается, президент США считает, что подобное может произойти после перехода конгресса под контроль демократов.
При этом потенциальной причиной для импичмента, может стать «причастность» Трампа к нарушению правил финансирования избирательных кампаний.
Ранее СМИ сообщили, что импичмент Трампа не стоит в приоритете у демократов.