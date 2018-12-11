CNN рассказал о контактах окружения Трампа с россиянами

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Около 16 человек из окружения президента США Дональда Трампа якобы могли поддерживать какие-либо контакты с россиянами. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, подобные контакты происходили во время президентских выборов в США.

Как отмечается, под контактами подразумеваются личные встречи или телефонные разговоры.

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При этом в список, в частности, входят зять и старший советник президента США Джаред Кушнер, бывший глава американского минюста Джефф Сешнс и экс-помощник Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн.

Ранее Трамп заявил, что доволен ходом расследования «российского вмешательства».