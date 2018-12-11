В Британии депутата изгнали из зала дебатов по Brexit

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Спикер Палаты общин британского парламента Джон Беркоу изгнал из зала заседаний депутата Ллойда Рассел-Мойла во время обсуждения ситуации вокруг Brexit. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, Рассел-Мойл был изгнан за то, что тот схватил церемониальный жезл.

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Как отмечается, речь идет о десятикилограммовом жезле с короной, который является символом власти монарха.

Ранее сообщалось, что парламент Британии проведет экстренные дебаты из-за отмены голосования по Brexit.