В Польше указали на «неопределенность» Евросоюза по новым санкциям против России

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Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что в странах Европейского союза (ЕС) нет единого мнения относительно необходимости введения новых санкций против России после инцидента в Керченском проливе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Чапутович заметил, что представители стран ЕС пришли ко мнению, что российской стороне следует освободить задержанных моряков и суда.

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«Польша настаивает на необходимости решительных действий, выходящих за очередные декларации. Санкции были бы уместны. Часть стран считает, что нужно дать Москве шанс, чтобы она, прежде всего, освободила заключенных и вернула суда», — сказал министр.

Ранее в США заявили о возрастающем желании ввести новые санкции против России.

25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, «совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. 27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы.