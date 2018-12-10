Макрон заявил, что будущее Франции обеспечат богатые люди
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что улучшение ситуации в стране должны обеспечить богатые граждане. Такое заявление он сделал во время телеобращения к нации.
По его словам, он намерен обратиться к представителям крупных корпораций и зажиточным людям.
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«Крупные предприятия и наиболее обеспеченные граждане должны помочь нации добиться успеха. Я соберу их на этой неделе и приму решение», — заявил Макрон.
Ранее Макрон объявил чрезвычайное экономическое положение во Франции.
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