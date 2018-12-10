Вице-премьер Италии назвал Макрона «лабораторным продуктом» из-за протестов

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Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини осудил применение насилия при протестах в Париже, передает РИА «Новости».

Он выразил надежду, что «желтые жилеты» добьются своих целей.

При этом вице-премьер отметил, что политика президента Франции Эммануэля Макрона тормозит изменения в стране.

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«Я желаю великому французскому народу выйти из этого кризиса, но мне кажется очевидным, что Макрон является лабораторным продуктом, сделанным для того, чтобы заблокировать единственную возможность перемен, которые виднелись на горизонте», — заключил Сальвини.

Маттео Сальвини пояснил, что демонстранты вызывают его симпатию тем, что они появились как стихийное и самоорганизуемое движение из пригородов и сельской местности.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что протесты во Франции могут изменить курс Макрона.