Постпред России при ЕС оценил санкции из-за выборов в Донбассе

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Постоянный представитель России при Европейском союзе (ЕС) Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что европейские санкции из-за выборов в Донбассе «малоэффективны» и затрагивают граждан Украины. Слова Чижова передает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что ЕС ввел санкции в отношении девяти физических лиц из-за выборов в Донбассе.

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«Речь идет о добавлении в, условно говоря, крымский «стоп-лист» девяти человек. Это те, кто непосредственно занимался организацией ноябрьских выборов в [самопровозглашенных] Донецкой и Луганской народных республиках», — сказал Чижов.

Он отметил, что все они являются гражданами Украины.

Также Чижов напомнил, что ранее ЕС вводил санкции в отношении лиц, которые занимались выборами в Крыму и Севастополе.