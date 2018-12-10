Песков назвал примерную дату визита Абэ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал примерную дату визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Россию, передает РИА «Новости».
По его словам, Абэ может приехать в начале 2019 года.
«Может (приехать. — «Газета.Ru»). Можно с уверенностью сказать, что высокая динамика контактов президента (России. — «Газета.Ru») и премьер-министра Японии будет продолжена и в следующем году», — добавил Песков.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин и Синдзо Абэ нанесут взаимные визиты.