Песков назвал примерную дату визита Абэ

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал примерную дату визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Россию, передает РИА «Новости».

По его словам, Абэ может приехать в начале 2019 года.

«Может (приехать. — «Газета.Ru»). Можно с уверенностью сказать, что высокая динамика контактов президента (России. — «Газета.Ru») и премьер-министра Японии будет продолжена и в следующем году», — добавил Песков.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин и Синдзо Абэ нанесут взаимные визиты.