Песков отреагировал на разрыв договора о дружбе Украины с Россией

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал разрыв Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, это решение вызывает сожаление Кремля.

«Очевидно одно — вряд ли этот шаг можно расценивать как шаг, который в интересах украинцев — тех самых украинцев, с которыми нас связывают узы родственных и братских отношений, несмотря ни на что», — отметил Песков.

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Он добавил, что разрыв договора является проявлением неуважения к украинским гражданам.

Ранее в Совете Федерации отреагировали на разрыв договора о дружбе Украины с Россией.