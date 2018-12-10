В Совфеде отреагировали на разрыв договора о дружбе Украины с Россией

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Член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов заявил, что Украина «теряет свое будущее» из-за разрыва Договора о дружбе с Россией с 1 апреля будущего года. Слова сенатора передает РИА «Новости».

Морозов констатировал, что данное решение приведет к дальнейшей «деградации» отношений между странами.

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«После денонсации договора исчезает последний правовой регулятор наших двусторонних отношений», — заметил Морозов.

Политик добавил, что аннулирование договора негативно скажется на межгосударственных «правовых режимах».

При этом, подчеркнул Морозов, для России последствия разрыва этого документа «ничтожны».

Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал закон Украины №0206 «Про прекращение действия договора о дружбе, сотрудничеству и партнерству между Украиной и Россией».