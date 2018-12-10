Захарова высказалась о будущем отношений России и Британии

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала о перспективах отношений России и Великобритании, передает ТАСС.

По ее словам, Москва заинтересована в развитии сотрудничества с Лондоном, но этому мешают британские СМИ.

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«Мы, к сожалению, сталкиваемся с информационной блокадой со стороны британских СМИ. То, что Россия блокирует отношения с Великобританией, является абсолютной ложью. На самом деле Россия выступает за развитие отношений с этой страной во всех направлениях», — заявила Захарова.

Она добавила, что Россия не готова к «игре в одни ворота».

Ранее Захарова заявила, что портал Bellingcat в новом расследовании «сам себя вывел на чистую воду».