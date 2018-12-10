Foreign Policy назвал пять главных уроков Джорджа Буша-старшего

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Американский журнал Foreign Policy назвал пять важнейших уроков 41-ого президента США Джорджа Буша-старшего.

У Буша-старшего есть гораздо больше заслуг, нежели известная всем — достижение окончания холодной войны, пишет издание. К моменту, когда угроза холодной войны появляется вновь, его уроки представляются все более пророческими.

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Первый урок заключается в том, что для наций или отдельных личностей с величайшим благом приходит большая ответственность. Сын сенатора США — Буш — мог бы избежать Второй мировой войны, или претендовать на какую-либо безопасную службу. Вместо этого, в возрасте 18 лет он вызвался и стал пилотом военно-морского флота, после чего в одном из сражений был сбит посреди Тихого океана. Уже на госслужбе Буш всегда верил в то, что как самая благословенная страна, Соединенные Штаты обязаны обеспечивать мировое лидерство не ради себя, а на благо всех, пишет журнал.

Второй урок заключается в том, что построенный США послевоенный миропорядок необходимо защищать. В этом был смысл холодной войны, отмечается в материале. Советский Союз бросил вызов глобальному порядку, и Соединенные Штаты пытались защитить его. В настоящее время становится видно, что Пекин во главе с председателем КНР Си Цзиньпином более агрессивно бросает вызов установленным нормам права подобно тому, как это было со стороны СССР, поясняет издание. Уроки 41-го американского президента учат тому, что борьба с этими вызовами должна стать центральным направлением внешней политики страны.

Третий урок заключается в том, что США должны иметь узкие, ограниченные цели на Ближнем Востоке, добавляет Foreign Policy. США не стоит тратить все силы на ближневосточный регион, а сосредоточиться на первостепенной задаче — Китае.Четвертый урок заключается в напоминании о важности сохранить силу разведки. Это особенно важно на фоне роста киберугроз, отмечает издание.

Пятый урок Буша-старшего состоит в том, что Соединенные Штаты сильнее, когда они идут в унисон со своими союзниками, нежели находясь с ними в конфликте, заключает FP. США необходимо укреплять мировой порядок вместе с расширяющимся списком стран, которых в Вашингтоне считают союзниками, добавляет журнал.