Песков заявил об усталости Кремля от «фееричных расследований» в США
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле устали следить за «фееричными расследованиями». Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что пресс-секретаря попросили прокомментировать новые сведения в расследовании дела бывшего главы предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта.
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«Честно говоря, мы изрядно утомились следить за этими феерическими расследованиями», — сказал Песков.
Он добавил, что новых имен, которые упоминаются в деле, в Кремле не знают.
Ранее спецпрокурор США Роберт Мюллер, который ведет расследование «российского вмешательства», представил суду детали нарушения сделки со следствием Полом Манафортом.