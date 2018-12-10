Песков прокомментировал сообщения об отмене встречи Путина с судьями КС

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикации в СМИ о якобы отмене встречи президента России Владимира Путина с судьями Конституционного суда в День Конституции, передает ТАСС.

«Это не так. Президент встретится с судьями Конституционного суда, потому что собственно от имени президента будет дан торжественный прием по случаю празднования 25-летия принятия Конституции. Там как раз эти судьи и будут», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что председатель Конституционного суда Валерий Зорькин предложил внести «точечные изменения» в Конституцию.