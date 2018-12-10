Мадуро обвинил США в попытке устроить переворот в Венесуэле

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил США в попытке устроить государственный переворот в стране. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на венесуэльское агентство AVN.

По словам президента, попытка «государственного переворота против конституционного, демократического режима» в Венесуэле уже была запущена.

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Он отметил, что попытку свержения властей страны координируют из Белого дома.

В августе 2018 года во время парада была совершена попытка покушения на Мадуро с помощью беспилотников со взрывчаткой. Президент Венесуэлы обвинил три страны в организации покушения.

Ранее президент Венесуэлы оценил соглашение ОПЕК.