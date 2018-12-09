В Госдуме ответили на сообщения о «причастности» России к протестам во Франции

Протесты «желтых жилетов» против повышения цен на топливо, Париж, Франция, 8 декабря... Thibault Camus/AP

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отреагировал на начавшееся во Франции расследование о якобы причастности России к акциям протестов в стране, передает РИА «Новости».

По его словам, это продолжение тренда на обвинение России во всех проблемах.

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Он добавил, что уже весь мир понимает, «что это клоунада».

Ранее в СБУ заявили, что Россия устраивает насилие за спиной митингующих во Франции.