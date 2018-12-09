Устройство на выборах не узнало экс-президента Армении
Бывший президент Армении Серж Саргсян не смог с первого раза проголосовать на внеочередных выборах в парламент страны, сообщают местные СМИ.
Уточняется, что приходящие на участок избиратели прикладывали указательный палец к сенсору идентификационного устройства, которое распознавало их.
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То же самое сделала и супруга Саргсяна Рита.
Однако сам Саргсян был вынужден поочередно «предъявить» устройству отпечатки всех пальцев рук, только тогда оно «узнало» бывшего президента.
Комментариев от сотрудников избирательного участка не поступало.