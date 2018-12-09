В Госдуме СБУ назвали «пиар-агентством»
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил, что Служба безопасности Украины превратилась в «пиар-агентство», обвиняя Россию во всех мировых конфликтах. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что не знает, остались ли какие-то конфликты, в которых еще не приняли участие российские спецслужбы по версии Киева.
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«Кроме сожалений по поводу того, что спецслужбы Украины превратились в пиар-агентство, сказать ничего», — отметил Затулин.
Ранее в СБУ заявили, что Россия устраивает насилие за спиной митингующих во Франции.