<img src="//img.gazeta.ru/files3/721/11856721/falg-pic905-895x505-61206.jpg">

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил, что Служба безопасности Украины превратилась в «пиар-агентство», обвиняя Россию во всех мировых конфликтах. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что не знает, остались ли какие-то конфликты, в которых еще не приняли участие российские спецслужбы по версии Киева.

Реклама

«Кроме сожалений по поводу того, что спецслужбы Украины превратились в пиар-агентство, сказать ничего», — отметил Затулин.

Ранее в СБУ заявили, что Россия устраивает насилие за спиной митингующих во Франции.